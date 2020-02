Emile Ratelband is aangehouden, weer vrijgelaten en gaat nu aangifte doen tegen zijn ex

Emile Ratelband gaat aangifte doen tegen zijn ex-vrouw en het Leger des Heils, dat sinds enige tijd het bevoegd gezag heeft over zijn 11-jarige zoon. De trieste juridische klucht over de voogdij gaat daarmee keihard door.

De positiviteitsgoeroe werd zoals verwacht vanmorgen aangehouden toen hij zich kwam melden op het politiebureau in Utrecht voor verhoor. Voor Ratelband dreigden enige dagen hechtenis, maar omdat hij uitgebreid heeft verklaard over de situatie rond zijn zoon, én het feit dat het jongetje inmiddels terug is bij de moeder, mocht hij na een aantal uur weer gaan. Hij blijft verdachte van ‘het onttrekken van een kind aan het bevoegd gezag'.

De 70-jarige Ratelband voert al lange tijd een felle strijd met zijn ex-vrouw over hun 11-jarige zoon Emilio. Volgens Ratelband heeft het jongetje het slecht bij zijn moeder. Daarom nam hij het kind mee naar België waar Ratelband tegenwoordig woont.

Formeel werd hij daarmee in Nederland verdachte van ‘het onttrekken van een kind aan het bevoegd gezag'. Ratelband had aanvankelijk de Belgische autoriteiten achter zich, maar nadat Nederland een Europees aanhoudingsbevel had uitgevaardigd, moest Ratelband zich van het Belgische Hof van Beroep toch gaan melden bij de Nederlandse politie. Anders zou hij in België achter tralies belanden.