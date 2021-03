EMA: AstraZeneca-vaccin is veilig, mogelijk piepkleine kans op ernstige bijwerking

Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA houdt vol dat het vaccin van AstraZeneca veilig is en moet blijven worden gebruikt om een uitweg te vinden uit de coronacrisis. Wel is er sprake van een piepkleine kans op een complicatie waarvan nog niet uit te sluiten is dat deze door het vaccin veroorzaakt wordt, stelt het agentschap.

Het EMA adviseert daarom om ‘bewustzijn te creëren’ over die zeldzame mogelijke bijwerking en ze op te nemen in de bijsluiter. ,,Dat helpt om de bijwerkingen eventueel op tijd op te merken en de gevolgen ervan te beperken.”

Het EMA gaat door met het onderzoek naar de complicatie, een combinatie van bloedstolsels en een verlaagd aantal bloedplaatjes. EMA-directeur Emer Cooke benadrukte vanmiddag tijdens een persconferentie op het hoofdkantoor in Amsterdam dat er relatief heel weinig meldingen zijn gedaan van dat ziektebeeld. ,,Het is echt een klein aantal gevallen, terwijl er al 7 miljoen mensen in de EU en 11 miljoen mensen in Groot-Brittannië het vaccin hebben gekregen.”

De voordelen van vaccineren wegen daarom duidelijk op tegen het mogelijke kleine risico, stelt Cooke. Het vaccin voorkomt immers in de meeste gevallen dat mensen ernstig ziek worden van het coronavirus of eraan sterven. Volgens de EMA-directeur is er statistisch gezien sowieso geen aanwijzing dat de AstraZeneca-prik leidt tot meer trombosegevallen in het algemeen.

Later vandaag geeft het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen een persconferentie over AstraZeneca. Mogelijk komt er daarna ook nog een reactie van het ministerie van Volksgezondheid.

Tijdelijk stilgelegd

Steeds meer Europese landen, waaronder ook Nederland, hebben het vaccineren met AstraZeneca sinds vorige week donderdag tijdelijk stilgelegd. Aanleiding waren signalen van de mogelijk ernstige bijwerking, trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Die meldingen kwamen uit onder meer Denemarken, Noorwegen en Duitsland. De landen die stopten met het prikken met AstraZeneca wilden eerst goed onderzocht hebben of de complicatie geen gevolg is van het vaccineren.

Eerder vandaag stelde een team Noorse onderzoekers de oorzaak van de opgetreden complicaties met het AstraZeneca-vaccin te hebben achterhaald. Volgens Pål Andre Holme en zijn team van het universitair ziekenhuis van Oslo lokt het vaccin in sommige gevallen een onverwachte immuunrespons uit, en zou dat de complicatie veroorzaken. Volgens Holme is dat een reactie die bekend is van andere medicijnen, maar is in het geval van drie Noorse zorgmedewerkers geen andere verklaring aan te wijzen dan het vaccin.

De drie zorgmedewerkers kwamen volgens de Noorse krant VG het ziekenhuis binnen met acute pijn, bloedstolsels op ongewone plaatsen zoals de maag en de hersenen, en bloedingen en een ongewoon laag aantal bloedplaatjes. Één van hen overleed.

EMA-directeur Emer Cooke

Lareb: twee meldingen

Bijwerkingencentrum Lareb heeft in Nederland tot nu toe twee meldingen ontvangen waarbij zowel trombose als een verlaagd aantal bloedplaatjes genoemd werd na vaccinatie met AstraZeneca. ,,Deze zijn qua beeld niet vergelijkbaar met de meldingen in andere landen. In deze meldingen is de aard van de trombose anders en de verlaging van de bloedplaatjes minder sterk”, aldus het centrum eerder vandaag. Het ging om patiënten boven de vijftig jaar.

Lareb ontving ook één melding van een sterke verlaging van het aantal bloedplaatjes na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin, dat is geduid als ITP (immuun trombocytopenie). ,,Hierbij was echter geen sprake van trombose. ITP is een zeldzame bekende bijwerking van vaccins in het algemeen, maar kan ook diverse andere oorzaken hebben”, aldus het bijwerkingencentrum.

Lareb gaf eerder deze week al aan geen aanwijzingen voor een verband te zien tussen stollingsproblemen en vaccins tegen corona. Volgens het centrum zijn er tot nu toe enkele tientallen meldingen van stollingsproblemen zoals trombose en longembolie bij alle coronavaccins binnengekomen. ,,De meldingen geven tot nu toe geen aanleiding om te denken dat trombose een bijwerking is. Er wordt uiteraard ook goed gekeken of de combinatie van trombose en een sterk verlaagd aantal bloedplaatjes optreedt”, aldus de organisatie.