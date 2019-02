'Els Borst wilde niet alleen euthanasie op medische grond'

Het is vandaag vijf jaar geleden dat Els Borst, moeder van de euthanasiewetgeving in Nederland, thuis werd vermoord in haar garage. Eerder deze week hield Pia Dijkstra een lezing voor het Els Borst-netwerk om de oud-minister van Volksgezondheid tijdens de paarse kabinetten te herinneren. Dijkstra eerde het boegbeeld van de medisch-ethische onderwerpen in een persoonlijk verhaal.



,,Ik heb gezegd dat iedere D66'er een beetje Els zou moeten zijn'', zegt Dijkstra op haar Haagse werkkamer aan het Binnenhof. ,,Daarmee bedoel ik dat ze vrijzinnig was als het gaat om het politieke gevoel, maar ze was zo toekomstgericht. Ze keek ook heel erg naar de volgende generaties; doen we het goed voor hen? Ik heb haar meer persoonlijk leren kennen toen ze uit de politiek was. Sinds 2010, toen ik Kamerlid met volksgezondheid in portefeuille werd, heb ik heel frequent met haar contact gehad.''