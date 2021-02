Elfsteden-voorzitter: Hoe hou je 200 kilometer ijs in de gaten? Onmogelijk!

Britse variant heeft de eerste tik gehad (maar is nog niet knock-out)

9 februari Het slechte nieuws: het RIVM vreest nog steeds dat de Britse variant voor een derde golf gaat zorgen. Het goede nieuws: ook die mutant is niet ongevoelig voor maatregelen en ons gedrag. En mogelijk helpt het strenge winterweer ons ook nog een handje. ‘Als we allemaal drie weken binnen gaan zitten, is het virus zo weg.’