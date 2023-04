Elektronisch afval? We gooien 23 miljoen kilo goud en geld per jaar weg

We maken ons druk over de Chinese greep naar grondstoffen, maar gooien jaarlijks 23 miljoen kilo elektronisch afval bij het vuilnis. Afgedankte cv-ketels en andere verwarmingsmaterialen, die officieel netjes worden afgemeld, verdwijnen zelfs via het zwartgeldcircuit naar het buitenland.