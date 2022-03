Eiwitvaccin Novavax vanaf maandag beschikbaar bij de GGD

KLM erkent dat voorbije decennia medewer­kers zijn blootge­steld aan te veel chroom-6

Een klein deel van de onderhoudsmedewerkers van KLM is in het verleden mogelijk blootgesteld geweest aan meer chroom-6 dan wettelijk was toegestaan. Dat laat de luchtvaartmaatschappij weten na onafhankelijk onderzoek. Verder onderzoek moet duidelijk maken om hoeveel medewerkers het gaat. Daarbij praat KLM met de vakbonden over een collectieve compensatieregeling.

9 maart