Eisen tot 16 jaar celstraf voor ‘spotters’ van moord op eigenaar spyshop

Het slachtoffer werd op 9 september 2015 bij zijn woning in Huizen doodgeschoten toen hij thuiskwam uit zijn werk bij de spyshop in Nieuwegein. Ronald Bakker liet een vrouw en twee dochters na.

Ridouan Taghi

De vorige maand in Dubai gearresteerde Ridouan Taghi wordt gezien als opdrachtgever van de liquidatie op de onschuldige Bakker. Het is een van de vele liquidaties waarvoor Taghi in een ander proces zal worden vervolgd. Met de moord op Ronald Bakker wilde Taghi een boodschap afgeven aan de spyshop en andere handelaren in trackers en dergelijke, zegt het Openbaar Ministerie. Taghi vermoedde dat Bakker met de politie had samengewerkt.