Eis van 1,5 jaar tegen Roemenen die 960 iPhones uit rijdende truck stalen

De mannen zijn vijf dagen na de spectaculaire beroving op de avond van 24 juli opgepakt in een vakantiehuisje in Otterlo. Tips van Roemeense autoriteiten brachten de politie op hun spoor. In een busje lagen inderdaad de 960 gestolen IPhones, ter waarde van een half miljoen euro. Zowel in het huisje als in het busje werd inbrekersgereedschap gevonden, zoals slijptollen en slijpschijven. Alle mannen ontkennen enige betrokkenheid. Ze waren in Nederland voor vakantie, om werk te zoeken of om een auto te kopen. Niemand zei iets te weten van de dure mobieltjes in de geprepareerde auto.