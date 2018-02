Eis tegen 'rennende rukker': twee maanden voorwaardelijk

Emoties lopen hoog op bij Sonja Holleeder tijdens tweede dag verhoor

17:50 De tweede dag van het verhoor van Sonja Holleeder verliep chaotisch. Vragen van Willem Holleeders advocaat Sander Janssen maakten Sonja woedend, waardoor zij haar antwoorden soms letterlijk in de microfoon schreeuwde. Janssen probeerde met opnames van telefoongesprekken aan te tonen dat de band tussen Willem en zijn zus beter was dan Sonja zelf stelt. Ook eiste hij duidelijkheid over de afspraken die Sonja heeft gemaakt met het OM over de erfenis van haar geliquideerde man Cor van hout.