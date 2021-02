Eis 6 jaar cel en tbs tegen Keith Bakker: ‘hij is gevaarlijk en zal zonder behandeling gevaarlijk blijven’

Keith Bakker wordt vervolgd voor seksueel misbruik met een jong meisje en het overtreden van zijn beroepsverbod. Volgens het OM is duidelijk dat Bakker gevaarlijk is nu hij weer de fout is ingegaan. Hij kreeg in 2012 vijf jaar cel voor het seksueel misbruiken van zeven meisjes. Deze zaak is een blauwdruk van wat hij toen bij die meisjes deed, vindt het OM. ,,Zonder behandeling zal hij gevaarlijk blijven.”

Lees ook OM: Keith Bakker behandelde vijf mensen tijdens beroepsverbod

Volgens het OM was er absoluut geen sprake van een vrijwillige relatie, zoals Keith Bakker eerder op de dag verklaarde. Er werd volgens de officier van justitie psychische druk opgebouwd en Bakker heeft haar van hem afhankelijk gemaakt. Zo zou hij hebben gedreigd met suïcide als ze de relatie zou verbreken. Ook zorgde hij er volgens het OM voor dat de relatie van het meisje met haar ouders verslechterde en ze geen vriendinnen meer zag. Het meisje leefde volgens het OM geïsoleerd en bestond bij de gratie van Bakker. Hij betaalde haar woning en zorgde dat zij werk had. Het meisje kon geen weerstand bieden omdat ze kwetsbaar was. Ze was diep ongelukkig en had een eetstoornis.

Bakker zelf blijft erbij dat hij niets verkeerds heeft gedaan. Hij geeft toe dat hij seks had met haar, maar volgens hem was dat met wederzijdse instemming en kregen ze een relatie nadat ze meerderjarig was. ,,Het is een valse aangifte.”

Om dat te onderstrepen hield Bakker een ring omhoog voor de rechters. Een juweel die hij naar eigen zeggen kreeg van het meisje dat aangifte tegen hem deed. ,,We waren stapelverliefd. Appten als twee verliefde tieners. Met deze ring vroeg ze mij of ik haar vriendje wilde zijn. Ik draag hem nog altijd.”

Maar op die periode kijkt het meisje zelf nu heel anders terug. ,,Ik had geen sociale contacten, verzorgde mezelf amper. Ik walgde van mezelf,” vertelde ze geëmotioneerd de rechters. ,,Op een gegeven moment bezat hij mijn hele leven. Ik was verplicht over alles te liegen. Ik verloor iedereen.”

Het meisje is getraumatiseerd en heeft bijna wekelijks therapie. Tegen Bakker heeft ze niets te zeggen. ,,Hij zal nooit inzien wat hij heeft aangericht. Ik wil mijn woorden niet verspillen aan iets wat nooit zal veranderen.”

Volledig scherm Keith Bakker ontkent dat hij het meisje seksueel heeft misbruikt. Volgens hem waren ze allebei stapelverliefd. © ANP

Bakker op zijn beurt is nog steeds vol ongeloof dat hij nu al 15 maanden in de cel zit. ,,Deze vrouw weet precies wat ze moet doen om mij hier in deze stoel te krijgen”, briest hij tegen de rechter, doelend op de aangifte die ze tegen hem deed. Volgens hem deed ze dat onder druk van haar ouders.

De gevallen verslavingsgoeroe ontmoette het meisje nadat hij een celstraf van vijf jaar had uitgezeten voor het seksueel misbruik van zeven meisjes die hij hielp om van hun problemen af te komen. Hij sloot zich aan bij een Amsterdams kerkgenootschap en raakte bevriend met haar ouders. Er ontstond een warme band met de familie. Bakker kwam er graag over de vloer. Hij voelde zich prettig en welkom. Het meisje werd al snel de oppas van zijn kinderen en zij kwam ook bij hem over de vloer. Al snel vergreep hij zich volgens het meisje aan haar. Dat begon met aanraken en strelen, maar het mondde uiteindelijk uit in seksuele handelingen.

Bakker ziet dat heel anders. In de beginperiode was er nog geen sprake van een seksuele relatie. Dat gebeurde volgens hem pas nadat hij met het meisje en haar moeder in bed belandde. Het was pervers, verklaarde moeder daar later over bij de politie. Ook Bakker vond het niet oké, gaf hij later toe. Het was een ‘out-of control flirtspel.’ ,,Er was een flirt gaande met haar moeder, waar de dochter niets van wist.”

Volledig scherm Voormalig verslavingsgoeroe Keith Bakker (59) moet zich woensdag voor de rechtbank in Amsterdam verantwoorden voor onder meer seksueel misbruik. Zijn zaak kon in maart niet inhoudelijk behandeld worden wegens de coronamaatregelen in de rechtbank. © ANP Kippa

Die avond veranderde volgens Bakker wel de relatie met het meisje. Ze waren volgens hem stapelverliefd en vanaf 1 oktober 2017 woonden ze samen in zijn appartement in Amsterdam. ,,In het begin was het leuk. We keken veel filmpjes en hebben veel gevreeën. We gingen all the way. Het was een groot gekkenhuis.”

Geheim

De relatie moest wel zoveel mogelijk geheim blijven. Bakker was anders bang dat dit weer breed zou worden uitgemeten in de pers. Het meisje mocht er met niemand over spreken. Na vijf maanden verhuisde ze naar een eigen woning, maar bleven ze elkaar nog wel bijna dagelijks zien.

Bakker nam het meisje ook mee naar Saint-Tropez toen ze 17 jaar was. Hij wilde daar een kliniek opstarten. Het meisje zou daar een 13-jarige jongen gaan coachen. Hij wilde haar de kans geven om wat geld te verdienen. Er waren in totaal zeven mensen bij. Een andere vriendin die mee was, verklaarde dat bij de politie dat ‘het niet klopte’ wat er tussen Bakker en het meisje gebeurde.

Bakker wilde dat de vader van het meisje een overeenkomst tekende. Daarin stond dat hij geen hulpverlener was voor haar, dat zij niet onder zijn verantwoordelijkheid viel en dat er nooit met de pers over deze trip gesproken mocht worden. ,,Waarom deed u dat?’', wil de rechter weten. Volgens Bakker was hij na zijn veroordeling voor het seksueel misbruik van zeven meisjes in 2012 op zijn hoede dat de vader naar de pers zou stappen.

In juli 2018 kwam het tot een breuk. Bakker kwam erachter dat ze een relatie had met iemand anders. Volgens het meisje schold Bakker haar uit voor ‘kankerhoer’. Bakker: ,,Ik was zo ongelooflijk gekrenkt. Ik heb tegen haar gezegd: je staat op straat. Je krijgt niets meer.” Volgens Bakker betaalde hij de huur van haar huis en ondersteunde hij haar financieel.

Volgens Bakker nam het meisje daarna mensen in vertrouwen van de kerk over wat er was gebeurd met hem. Ook deelde ze haar verhaal met haar ouders. Daarna deed ze aangifte.

Gedragswetenschappers die Bakker onderzochten beschrijven hem als gemiddeld intelligent, een vlotte prater, maar ook berekenend en manipulatief. Er zijn geen aanwijzingen voor seksuele stoornissen. Bakker wist volgens gedragswetenschappers heel goed waarmee hij bezig was en kan ook de eventuele strafbaarheid daarvan overzien. Dat blijkt volgens hen uit bijvoorbeeld uit de verklaring die de ouders moesten ondertekenen toen hij het meisje meenam naar Saint-Tropez.

Bakker zegt nooit meer mensen te willen behandelen. Dat zei hij na de vorige strafzaak ook. Toch is het nu anders, volgens bakker. ,,Ik zit al anderhalf jaar in de gevangenis met 30 verslaafden maar heb nog niemand geholpen. No way.”

Verslaggever Raymond Boere doet verslag vanuit de rechtszaal, volg het hier:



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze trending nieuwsvideo's: