Eis: 4 jaar cel voor teruggekeerde jihadiste uit Gouda

Kaoutar S., nu 29 jaar, reisde in 2013 naar Syrië, net zoals tientallen andere Nederlandse vrouwen dat in die periode deden. Zowel de politie als haar moeder probeerden haar tegen te houden, maar dat mislukte. S. reisde samen met een andere Nederlandse via Duitsland naar het strijdgebied. Ook een nichtje van haar uit Gouda, Ilham B., ging naar Syrië. Alle vrouwen trouwden daar met 'strijders’ die zich hadden aangesloten bij IS of andere jihadistische groeperingen. Twee echtgenoten van S. kwamen om het leven, van haar derde man liet ze zich uiteindelijk scheiden. Uit een van de huwelijken werd een zoon geboren.

Na de val van het IS-kalifaat belandde S. met haar zoon in een detentiekamp in Syrië. Eind 2019 wist ze daaruit te ontsnappen, ze keerde uiteindelijk via Turkije terug naar Nederland en werd hier op Schiphol aangehouden. Ze zit sinds die tijd vast.

Het Openbaar Ministerie eiste donderdag vier jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, tegen de vrouw vanwege deelname aan een terroristische organisatie. Ook zou ze propaganda voor IS hebben gemaakt, zo twitterde ze onder meer: ,,Yes, We zijn hier om te heersen! We nemen jullie huizen in, jullie rijkdom af en jullie levens. Precies zoals jullie het bij ons hebben gedaan!” Justitie stelt ook dat de vrouw nog ‘steeds het salafistisch gedachtengoed aanhangt’.

Justitie eis ook vier jaar omdat S. lang in IS-gebied bleef. Tegen vrouwen die eerder terugkeerden werd vaak twee of drie jaar cel geëist.

Vrijspraak

De advocaat van S., Mirjam Levy, vroeg om vrijspraak. Volgens haar was S. alleen een burger in Syrië en was ze niet betrokken bij IS of andere terroristische organisaties. Ook zouden de propaganda-tweets, die uit 2015 stammen, niet door S. zijn geplaatst maar door anderen die in hetzelfde huis woonden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.