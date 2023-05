Eindexamens van start: slaag jij voor dit examen?

Kletsnatte lente van 2023 komt in de top 10, maar heeft (echt waar) ook voordelen: ‘Natuurlijk is dit fijn!’

De lente van 2023 staat nu al in de top 10 van natste lentes ooit gemeten. Bij Rijkswaterstaat zijn ze blij, want het IJsselmeer ‘zit lekker vol'. Maar ook de muggen vieren al vroeg een feestje in onze slaapkamers. De voor- en nadelen van de kletsnatte lente op een rij.