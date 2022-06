Eindexamens: scholieren worden steeds beter in Engels en Duits maakt plaats voor Spaans

Leerlingen op het vmbo (theoretische en gemengde leerweg), havo en vwo die hun centraal schriftelijke examens allemaal in het eerste tijdvak hebben voltooid én zijn geslaagd, kunnen donderdag de vlag uithangen. Hoe verloopt deze belangrijke dag? Om 8.00 uur maakt het College voor Toetsen en Examens de normering bekend: de lat waar leerlingen ‘overheen moeten springen’ om te slagen. Kort daarna zal iedere school beginnen met het zo snel mogelijk vaststellen van alle examenuitslagen.



Vanaf het begin van de middag worden alle leerlingen gebeld en krijgen ze te horen of ze geslaagd zijn, gezakt zijn of via een herkansing eventueel nog kunnen slagen. Daarna kunnen de kinderen hun complete cijferlijst ophalen op school. Ook kandidaten die het centraal examen nog niet voor al hun vakken hebben kunnen voltooien in het eerste tijdvak, krijgen op datzelfde moment de door hen behaalde eindcijfers meegedeeld; ook al kon voor hen nog geen uitslag worden vastgesteld. Hun tweede tijdvak begint maandag.