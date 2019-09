Eindelijk erkenning: acht jaar na Ridderhofdrama krijgt Johan schadevergoeding

DEUR TOT DEUR-VERKOOP Nuon door het stof na foute colportage: ‘Ik schaam me’

3:00 Voor het eerst sinds de onthullingen over malafide verkooppraktijken door Nuon steekt de energiereus de hand in eigen boezem. Dat oude, soms zelfs demente of blinde klanten met babbeltrucs contracten worden aangesmeerd, is pijnlijk, erkent directeur klanten, Cindy Kroon.