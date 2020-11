Einde pandemie in zicht? Nog even... en dan vieren we weer ons leven!

Virologen voorspellen Bereid je voor op een lange, strenge coronawin­ter: ‘Het wordt taai’

12 oktober Met een virus dat ons nog steeds in de houdgreep heeft, duikt Nederland een lange, onzekere winter in. Wat staat ons te wachten, met de feestdagen op komst? Deze krant vroeg het vooraanstaande virologen. Het wordt taai, voorspellen zij. Het virus zal niet verdwijnen, een vaccin gaat ons (nog) niet redden. En: ‘Kerst vieren met grote families is uit den boze.’ Maar er zijn ook lichtpuntjes.