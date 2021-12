Eigenaren van hond die blindengeleidehond stuk oor afbeet melden zich bij politie; Pax opnieuw onder narcose

Deze advocaat is geen wappie, maar staat in strijd om avondklok naast Viruswaar­heid

ENSCHEDE - Advocaat Jérôme de Jong van Lier staat in cassatie Viruswaarheid van Willem Engel bij in strijd tegen de avondklok. Was die toen rechtsgeldig? De niet onomstreden reputatie van Engel maakt de Enschedeër niet uit. Het beschermen van de democratie is voor hem het enige dat telt.

21 december