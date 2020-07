Eigenaar sloopbedrijf aangeslagen door verwoestende brand in Duiven, nablussen gaat nog uren duren

Video en updateDe enorme brand bij een autosloperij in Duiven is sinds 12.30 uur onder controle. Een stapel autowrakken, bomen, een loods en een bedrijfswoning zijn in vlammen opgegaan.

Er zijn geen gewonden. De brand is ontstaan in een stapel auto’s. Naar de oorzaak is het nog gissen. ,,We hebben ons eerst beperkt tot het voorkomen van uitbreiding van de brand”, aldus een woordvoerder over de brand aan de Maststraat.

Er zouden zo’n duizend auto’s op het terrein hebben gestaan. Die zijn grotendeels in rook opgegaan. De wagens stonden in rijen van vijftien meter hoog. In de afgebrande loods zaten meerdere bedrijven. Buiten het terrein van het bedrijf is er geen schade.

De brand werd vrijdag rond 08.30 uur ontdekt, waarna er direct werd opgeschaald. Drie kwartier later, omstreeks 09:15 uur, werd er opnieuw opgeschaald en sprak de brandweer Gelderland-Midden van een ‘zeer grote’ brand. Er waren snel veel brandweervoertuigen uit de regio aanwezig. Ook de marechaussee nam na een tijd deel aan de operatie. De brand was lange tijd niet onder controle en breidde zich uit. Ook waren er ontploffingen te horen.

‘Blijf uit de rook, zet ventilatie uit. Kom niet naar de locatie, geef hulpverleners de ruimte’, waarschuwde de brandweer Gelderland-Midden omstreeks 09.15 uur op Twitter. Er is om 10.18 uur een NL-Alert afgegeven voor een deel van de regio, die ten minste tot in Tiel is ontvangen.’

Het advies luidde om ramen en deuren te sluiten. Dit kwam een uur na de waarschuwing van de brandweer. Bovendien verwees deze alert in eerste instantie naar een verkeerd Twitter-kanaal voor verdere informatie: @Crisis.gm in plaats van het juiste @crisisGM

De bewoners van het huis dat bij de brand onbewoonbaar is geraakt, worden door Stichting Salvage elders ondergebracht. Zij verblijven nu nog bij familie, laat burgemeester Huub Hieltjes van Duiven weten.

Hij heeft via de telefoon contact gehad met de mensen, over wie de gemeente verder geen gegevens bekend maakt, en heeft op de plaats van de brand ook gesproken met de eigenaar van de autosloperij. De man oogt aangeslagen.

,,Zijn vader heeft het bedrijf opgericht en hij heeft het bedrijf voortgezet. Als je dan je levenswerk in vlammen ziet opgaan, dan raakt dat je.’’ De eigenaar zegt zelf niet te willen reageren.

Volgens diverse mensen die zijn bedrijf kennen, zouden daar hoge stapels auto’s worden bewaard. De gemeente laat weten dat er geen problemen met het bedrijf bekend zijn. ,,Ik weet dat het bedrijf hier al langer zit en met een vergunning werkt’’, stelt burgemeester Hieltjes. ,,Regelmatig worden dit soort bedrijven gecontroleerd door de omgevingsdienst en de gemeenten.’’

Vreselijke branden

Hiltjes uit zijn waardering voor de inzet van de hulpdiensten. ,,Dit is geen brand die snel onder controle is. Men zal nog uren bezig zijn met nablussen. Het is gewoon goed om te zien dat de brandweer in de regio, de politie en de marechaussee goed samenwerken en paraat staan om dit soort vreselijke branden voor mensen te blussen.’’

Ook de autogarage van Wielieam Ebbers ging in vlammen op. ,,Gelukkig heb ik nog snel de auto’s van mijn klanten veilig kunnen stellen”, reageert Ebbers.

,,Ik heb met diverse brandblussers en een tuinslang nog geprobeerd de brand te blussen, maar toen de brandweer kwam werd ik op afstand gehouden. En toen kwam al snel de klap. Alles wat ik hier in twaalf jaar tijd heb opgebouwd, is ineens weg.”

De zwarte rookwolken verplaatsten zich in korte tijd in de richting van Westervoort en waren in de wijde omgeving te zien. In Arnhem was het in delen van de stad plots zwaar bewolkt door de rook.

De rook was waarneembaar in onder andere Ede en Veenendaal maar ook in Deventer, Zutphen, Utrecht en delen van Zuid-Gelderland en Brabant.

De rookwolk verduisterde de zon zo erg dat de temperatuur daalde, aldus Roland van Rijswijk-Deij die op Twitter metingen deelt.

