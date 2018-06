Eigenaar lekkende tanker Botlekgebied aansprakelijk gesteld

Waarvoor de eigenaar, Odfjell, precies aansprakelijk wordt gesteld, moet nog nader worden bepaald, zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf. ,,Op een later moment gaan we bekijken wat we op ze gaan verhalen.''

De eerste prioriteit ligt volgens de woordvoerder bij het opruimen van de olie en de zorg voor de dieren die ermee zijn besmeurd.

Verschillende havens in de regio, waaronder de jachthaven van Schiedam, de buitenhaven van Maassluis en de Veerhaven in Rotterdam, blijven gesloten. Hoe lang de havens dicht moeten blijven, is nog niet duidelijk.

Een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam laat weten dat het water aanzienlijk schoner moet zijn voordat dit aan de orde is. Dat heeft een behoorlijke impact op de scheepvaart. Schepen, waaronder binnenvaartschepen, kunnen de havens niet in of uit.