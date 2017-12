Eigenaar belaagd Joods restaurant: Aanklacht past niet bij wat er is gebeurd

De Palestijn die 7 december de ruiten van een Joods restaurant insloeg, heeft zichzelf in gesprekken met de reclassering een 'vulkaan die op uitbarsten staat' genoemd. De rechtszaak tegen hem is woensdag geschorst om 'de zorgelijke toestand' van de man te laten onderzoeken. De aanklacht tegen de man is 'vernieling en diefstal'. Volgens de eigenaar van het restaurant is dat niet voldoende: ,,Dat klinkt alsof je een fiets steelt."