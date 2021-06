Egbert (59) heeft een baan die niemand wil, tóch zingt hij elke dag: ‘Het is mijn medicijn’

Drentse kater Felix na vijf jaar teruggevon­den in België: ‘Ze wilden hem niet teruggeven’

4 juni Zijn baasje had niet verwacht dat hij ooit nog iets zou horen van Felix, maar tot zijn grote verbazing kreeg hij vorige week opeens bericht dat de sinds oktober 2016 verdwenen kater was gevonden. Bij mensen in de buurt van Antwerpen, zo'n 280 kilometer van de verdwijningsplaats Assen. Van een vrijwillige overdracht van het huisdier was echter geen sprake.