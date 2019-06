Eerste zomerse dag een feit, morgen mogelijk tropisch warm: ‘Alle kleren kunnen wel uit’

Het kan bijna niemand zijn ontgaan: de zomerse temperaturen zijn aangebroken. Rond 16.20 uur werd in De Bilt 25 graden gemeten. Daarmee is de eerste zomerse dag van het jaar een feit, aldus Weerplaza.

Om van een zomerse dag te kunnen spreken, moet op die plek minstens de 25 graden worden aangetikt. De laatste keer dat die temperatuur in De Bilt werd bereikt, was 13 oktober vorig jaar, 230 dagen geleden om precies te zijn.



Volgens Weerplaza laat deze eerste zomerse dag zich wel wat aan de late kant zien; gemiddeld werd deze mijlpaal tussen 1989 en 2018 al op 5 mei bereikt, ofwel bijna een maand eerder. Op 24 april werd een temperatuur van 24,9 graden genoteerd, maar dat was net niet hoog genoeg om de boeken in te gaan als eerste officiële zomerse dag.

De zomerse temperaturen houden voorlopig nog even aan, laat Weerplaza weten. Morgen wordt het in een groot deel van het land ongeveer vijf graden warmer dan vandaag. Daardoor wordt in De Bilt morgen mogelijk zelfs de eerste landelijk tropische dag van dit jaar genoteerd.

Mocht dat het geval zijn, dan is morgen meteen sprake van een datumrecord: op 2 juni is het in De Bilt sinds 1901 nog nimmer 30 graden geweest. Het record voor 2 juni staat in De Bilt op 29,5 graden, een waarde die in 1947 werd behaald.

Strandweer

Het tropische weer gaat morgen samen met flink wat zon en een matige zuidenwind, licht Weerplaza-weerman Michiel Severin toe. Het warmst wordt het volgens hem in de grote steden en in het zuidoosten van het land. Ook op de meeste stranden loopt de temperatuur in eerste instantie flink op. In de loop van de middag steekt er echter een zeewindje op en volgt er afkoeling.

,,Morgen lopen de temperaturen flink op, dat gaat echt uitnodigen om alles uit te trekken.’’ Maar hij waarschuwt: de zon is met zonkracht 7 dit weekend erg fel. ,,De gemiddelde Nederlander verbrandt nu binnen een kwartier. Ons advies: goed insmeren en niet te lang in de zon dus.’’

In de avonduren kan zeer lokaal een bui vallen, maar op de veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Wel zorgt een naar west draaiende wind ervoor dat het in de westelijke helft van het land ‘s avonds snel afkoelt. Na het weekend wordt het wisselvallig weer. Zon en warmte worden afgewisseld door wolken en buien. De temperatuur ligt de komende week tussen 20 en 25 graden.

Drukte