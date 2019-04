Eerste warme lentedag vandaag: 20 graden

Van een stralende zon en aangename temperatuur was gisteren nog weinig te merken. De lucht was vooral gevuld met wolken. Hier en daar viel een bui en het kwik kwam op de meeste plaatsen niet hoger dan 18 graden. Vandaag daarentegen belooft het een stuk zonniger te worden. ,,Op veel plekken wordt het 20 graden", vertelt weervrouw Diana Woei van Weerplaza. Daarmee kan zondag de boeken in als de allereerste warme lentedag van dit jaar.

Uitzonderlijk vroeg voor het jaar is dat niet; vorig jaar 7 april werd ook de 20 graden aangetikt. Wie van de zon wil genieten, kan volgens Woei prima zonder jas vertoeven op een terras ergens op het strand. Woei: ,,Verwacht alleen niet dat je een duik kunt nemen in de zee. De temperatuur is hooguit 9 tot 10 graden.”

Erg koud, dus. Daar zullen de marathonlopers ongetwijfeld minder last van hebben. Weerplaza voorspelt ‘redelijk hardloop weer’. Zondagochtend vroeg begint wat frisjes, later in de ochtend is het met 15-16 graden aangenaam. Er staat bovendien weinig wind; een plus voor de sporters. Met het oog op de oplopende temperaturen zal wat extra water voor de hardlopers die later de finish bereiken geen overbodige luxe zijn.

Goed insmeren kan ook geen kwaad, zegt Weerplaza, hoewel de kracht van de zon deze tijd van het jaar wel meevalt. ,,De zonkracht komt uit op zo’n 3 tot 4 graden. Dat betekent dat je bij een half uur in de zon je zou kunnen verbranden.”