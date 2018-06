Eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam is 'blij, trots en nederig'

Wolvenken­ners zijn overtuigd: na de wolf komt ook de goudjak­hals hier wonen

27 juni Na de wolf is nu ook de goudjakhals gezien in Oost-Nederland. De hondachtige werd vorige week woensdag bij daglicht gefilmd in de bossen bij het Achterhoekse Ruurlo. Een unieke waarneming, omdat de goudjakhals voornamelijk bij schemering en in het donker actief is.