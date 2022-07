Eerste verdachte (42) van boeren dumpacties opgepakt

Beluister hier aflevering 3 van ‘In de ban van Rian’: Bluf en spionage

In de podcast ‘In de ban van Rian’ zoekt journalist Angelique Kunst het antwoord op de vraag: wie is Rian van Rijbroek, de vrouw die een van Nederlands rijkste IT-ondernemers in haar macht heeft: Gerard Sanderink . En haar zoektocht onthult een ontluisterend beeld van een vrouw die in haar hunkering naar erkenning een spoor van vernieling achterlaat. Vandaag aflevering 3.

27 juli