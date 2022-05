Eerste tropische dag van het jaar een feit, morgen code geel om onweersbuien

update/met videoHet KNMI heeft voor morgen code geel afgegeven voor het hele land vanwege onweersbuien. Maar vandaag is de eerste tropische dag van het jaar een feit. In het Limburgse Arcen steef het kwik naar 30,1 graden. Dat staat in schril contrast met morgen, als in de middag zware onweersbuien worden verwacht en het in het oosten zelfs flink kan waaien, regenen en hagelen.

Om een dag tropisch te kunnen noemen, moet het op een van de officiële meetpunten in Nederland warmer worden dan 30 graden. Officieel is pas sprake van een tropische dag als het op het hoofdstation in De Bilt ook 30 graden of meer wordt. Daar is de temperatuur net onder de 25 graden.

Volgens Weerplaza komt deze tropische dag in Arcen wel bijna drie weken vroeger dan gebruikelijk. In de afgelopen dertig jaar wordt in Nederland gemiddeld pas rond 7 juni de eerste 30 graden genoteerd. ,,Tegenwoordig komt tropische hitte steeds vroeger in het jaar voor dan dertig jaar geleden‘’, meldt Weerplaza. ,,Dertig jaar geleden was 19 juni gemiddeld de datum dat het kwik ergens in het land tot boven 30 graden steeg.‘’

Onweersbuien

Terwijl het niet eerder zo warm was op 18 mei als vandaag, wordt al wel gewaarschuwd voor het weer van morgen. In de loop van morgenochtend kunnen al stevige onweersbuien voorkomen maar het zwaartepunt ligt in de middag. Vooral in het oosten is er dan kans op windstoten van 60 tot 75 kilometer per uur, grote hagelstenen en veel regen in korte tijd. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hier last van hebben, aldus het KNMI, dat adviseert om open water en open gebied te mijden en niet onder bomen te schuilen.

Volledig scherm Recreanten genieten op het water van de Loosdrechtse Plassen van tropische temperaturen © ANP / ANP

De maximumtemperatuur ligt tussen 20 graden celcius aan zee tot 30 in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en draait naar een westelijke richting waardoor het ‘s middags afkoelt. Het is drukkend warm met zon en een aantal onweersbuien, aldus WeerPlaza, waarbij het 's ochtends in korte tijd flink kan plenzen.

Ook in de loop van de middag kan het weer flink gaan regenen. Weerplaza verwacht dat die buien feller uitpakken dan in de ochtend, met flink onweer en hagelstenen. Daarbij kunnen windstoten lokaal zelfs uitschieten naar 100 kilometer per uur. Verwacht wordt dat de onweersbuien morgenavond naar Duitsland wegtrekken.

Saharastof

Ook vrijdag wordt het nat, met buien vanuit het zuidwesten. Opnieuw is daarbij een klap onweer mogelijk en veel water in korte tijd, waarschuwt Weerplaza. De maximumtemperatuur valt met 22 tot 26 graden iets lager uit.

Volgens Weerplaza krijgen we vrijdag opnieuw te maken met Saharastof, waardoor auto’s bedekt kunnen worden onder een vieze laag stof nadat het geregend heeft.

Weekend

Vanaf zaterdag daalt de temperatuur weer naar 16 tot 20 graden. Er kan her en der nog een bui vallen, maar niet meer zo erg als morgen en vrijdag. Na het weekend breekt er weer een drogere periode aan, maar zomerse temperaturen blijven nog even uit.

Volledig scherm © ANP