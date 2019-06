Eerste tropische dag, 2 juni stevent af op hitterecord: Gilze-Rijen eerste tropische plaats in Nederland

Om 12.00 uur liep in Noord-Brabant het kwik al tegen de 30 graden Celsius. Om 12.30 uur was de 30 graden in Gilze-Rijen een feit. In Volkel en Eindhoven was het toen 28,9 graden en in Woensdrecht 28,5 graden.

Zaterdag kon iedereen al even wennen aan het mooie warme weer. Met een temperatuur van 25 graden in De Bilt was het officieel de eerste zomerse dag van het jaar. Maar vandaag wordt het nog warmer. Naar verwachting het op sommige plekken zelfs 30-plus. Dat zou een record zijn. Nooit eerder liep de temperatuur op 2 juni zo hoog op.



Als het kwik in De Bilt die grens van 30 graden passeert, is zelfs de eerste officiële tropische dag van dit jaar een feit. In 1947 noteerde het hoofdstation op die dag een maximumtemperatuur van 29,5 graden. Mocht de temperatuur zondag hoger uitkomen dan beleeft Nederland officieel dus de warmste 2 juni ooit gemeten.

Volledig scherm 12.30 uur © KNMI

Naar verwachting wordt het in Brabant vanmiddag rond 16.00 uur de hoogste temperatuur bereikt. Op de meeste plaatsen is het dan 31 graden Celsius. De gevoelstemperatuur ligt een fractie lager: 30 graden. Behalve in Eindhoven, daar wordt het vandaag gevoelsmatig ook 31 graden.

Kans op verbranding

De weerbureaus waarschuwen ook voor de zonkracht. Die stijgt tot de zogeheten UV-index 7, wat inhoudt dat de onbeschermde huid al binnen 15 minuten kan verbranden. Vooral op de stranden bestaat die kans, omdat daar ook nog een zeebriesjes staat. Daardoor kunnen mensen niet doorhebben dat ze verbranden.

Meerdere evenementen ondervinden waarschijnlijk ook hinder van de warmte. Een aantal marathons, zoals in Appeltern en Hoorn, is afgelast.

De marathon in Bergen op Zoom gaat vooralsnog gewoon door. Het parcours van die marathon gaat veelal over natuurlijke ondergrond, die veel minder warmte uitstraalt dan een verharde weg, zo meldt de organisatie op haar website. ‘De schaduw van het bos doet de rest’.

Insmeerbar

Bij festivals Best Kept Secret Hilvarenbeek en Intents in Oisterwijk zijn waterpunten ingericht waar bezoekers gratis water kunnen drinken. Intents heeft zelfs een speciale insmeerbar, waar festivalgangers zich in kunnen laten smeren met antizonnebrandcrème.

Na het weekeinde is het trouwens weer voorbij met het mooie weer. In de nacht van zondag op maandag is er kans op onweer en maandag overdag kan het gaan regenen en onweren. Met name in het oosten van het land kunnen felle onweersbuien voorkomen.