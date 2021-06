Eerste teststraten sluiten: ‘Vaccineren werpt vruchten af’

Stalker (75) ‘pestte zijn ex-vrien­din de dood in’, OM toont ondanks hoge leeftijd geen genade

31 mei De verdachte is 75 jaar, woont als zwerver ergens in Frankrijk en werd bij de vorige rechtszitting per ambulance afgevoerd wegens een dreigende hartaanval. En toch wil het Openbaar Ministerie hem vijftien maanden in de cel zien. Reden: hij heeft zijn ex ‘doodgepest’.