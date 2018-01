Eerste storm van 2018 op komst

De eerste storm van het nieuwe jaar is in aantocht, melden het KNMI en Weerplaza. Morgen krijgen we aan de kust te maken met een westerstorm met zware tot zeer zware windstoten, aldus de weerdiensten.

De wind draait vanmiddag al van het zuidwesten naar het zuiden en neemt dan toe tot windkracht 7. In de loop van vannacht neemt de wind nog meer in kracht toe. In de tweede helft van de nacht zijn er zware windstoten mogelijk van 75 tot 100 km per uur. Tijdens buien met onweer kunnen zelfs zeer zware windstoten tot 110 km per uur voorkomen.

Ochtendspits

Morgen wordt een onstuimige dag met waarschijnlijk enkele uren storm, windkracht 9 of 10, aan de noordwestkust en op de Waddeneilanden. Er kunnen daar (zeer) zware windstoten optreden tot 115 km/uur. In de vroege ochtend passeert een lijn met felle buien, daarbij zijn vooral in het zuiden eveneens (zeer) zware windstoten mogelijk.

,,Morgenvroeg moet het verkeer rekening houden met zware tot zeer zware windstoten", zegt weerman Ben Lankamp. In de loop van de ochtend trekt de wind volgens hem aan tot 9 Beaufort en aan de westkust en op de Wadden zelfs 10 Beaufort.

Code geel

Het KNMI heeft voor morgen tussen 03.00 uur 's ochtends en 18.00 uur 's avonds code geel afgegeven. Overdag houdt de storm aan de kust tot in de tweede helft van de middag aan. De wind, uit westelijke richting, wordt aan de westkust vanaf Hoek van Holland tot aan Den Helder dan hard tot stormachtig, windkracht 7 of 8. De wind neemt na 15 uur geleidelijk af en tegen de avond is de wind ook in het oostelijk Waddengebied afgenomen tot hard, kracht 7, met windvlagen tot maximaal 90 kilometer per uur.

De storm is het gevolg van het langstrekken van een diepe depressie met een kerndruk van 975 hectopascal. Ze trekt van Noord-Engeland over de zuidelijke Noordzee naar Sleeswijk-Holstein en de Oostzee. Ten zuiden van dit lagedrukgebied ontstaat een groot luchtdrukverschil, waardoor de wind aan de Nederlandse kust tot stormkracht aanzwelt. De kern van de stormdepressie trekt net te noorden van de Waddeneilanden voorbij.

Frontensysteem