Eerste Sterkste Man van Nederland overleden

Als sterkste man werd Du Prie een bekende Nederlander. Hij verscheen in talloze televisieshows, van Mies Bouman tot Ron Brandsteder, en reisde het land door om demonstraties te geven. ,,Ik verdiende geld als water. Maar het vloeide net zo snel weer uit mijn zakken. Liever een rijk leven, dan rijk te sterven. En ik word nog steeds herkend op straat. Loop ik in Valkenburg, zegt iemand: u is toch mijnheer Du Prie?”, vertelde hij in het interview.



Zijn lichaam strafte zijn bovenmenselijke prestaties later af met drie hartaanvallen en een tia, vertelde Du Prie in dat interview. Du Prie, die woonde in Egmond aan Zee, overleefde ze allemaal en trainde toen nog elke dag. ,,Zo ben ik er weer bovenop gekomen. Eerst een stukje fietsen, buikspieroefeningen en dan nog even met de gewichten. Dat ijzer voelt altijd lekker. Je raakt nooit uitgetild.”