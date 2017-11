Eerste sneeuw van het seizoen is gevallen, glad op de weg

Volgens de ANWB zijn er al verschillende ongelukken op de Nederlandse snelwegen gebeurd. Op de A6 tussen Almere en Lelystad, de A7 Wieringerwerf richting Medemblik en op de A28 Ermelo richting Elspeet ondervindt het verkeer hinder door ongevallen.



Rijkswaterstaat waarschuwt rekening te houden met lokale gladheid. ,,Pas je rijstijl aan op de omstandigheden op de weg." Het KNMI waarschuwde daar afgelopen nacht ook al voor en gaf daarom code geel uit. Inmiddels is die waarschuwing ingetrokken.



Volgens Weerplaza hoort een beetje natte sneeuw bij de laatste dagen van november. Dat komt door de koude lucht. Ook een graadje vorst in de nacht is niet ongebruikelijk. Overdag wordt het in de loop van volgende week 5 of 6 graden en in de nacht komt het kwik al snel weer rond nul te liggen.