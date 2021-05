Eerste pinksterdag overwegend droog en zonnig

Driekwart van onderwijs­per­so­neel wil 1,5 meternorm niet voor zomer loslaten

21 mei De wens van het kabinet om het voortgezet onderwijs, als het virus het toelaat, al vóór de zomer volledig te heropenen zonder de 1,5 meter afstand valt verkeerd bij schoolmedewerkers. Die vrezen voor de veiligheid van docenten en voor lesuitval. Maar is dat terecht? ,,Corona is vreselijk als je oud of kwetsbaar bent, maar schoolpersoneel behoort niet tot de risicogroep en kinderen al helemaal niet.”