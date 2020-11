Eerste passagiers mee met hyperloop van Virgin: ‘Dit is baanbrekend’

Virgin voorspelt dat de hyperloop, een supersnelle trein in een vacuümbuis, een maximumsnelheid krijgt van meer dan 1000 kilometer per uur. De reistijd tussen de Amerikaanse steden Los Angeles en San Francisco zou daardoor teruggebracht kunnen worden tot ongeveer 45 minuten. Virgin omschrijft de eerste test met menselijke passagiers als een historisch moment. Een van de passagiers, Virgin-medewerker Sara Luchian, zei volgens de BBC dat de reis goed verliep en ‘niets weg had van een achtbaan’. Ze noemde de testrit ‘opwindend’ en vertelde dat zij en haar medepassagier zich naderhand niet ziek voelden. Virgin had al zo’n vierhonderd tests uitgevoerd zonder mensen aan boord.

1000 kilometer per uur

Begonnen in garage

De test bewijst volgens Jay Walder, ceo van Virgin Hyperloop, dat het veilig is om met de hyperloop te reizen. Zijn collega en medeoprichter Josh Giegel noemt het een droom die uitkomt.



,,Toen we meer dan zes jaar geleden in een garage begonnen, was het doel simpel: we willen de manier waarop mensen bewegen veranderen”, reageert hij. ,,Vandaag hebben we een gigantische sprong gemaakt in de richting van die ultieme droom.”