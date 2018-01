Eerste paaseitjes al gespot bij Hema

,,In het kader van 'liggen de pepernoten nu al in de winkel?!' vind ik dit nog een slag erger", schrijft Marsha op Twitter. Zij stuitte deze week al op een schap gevuld met felgekleurde paaseitjes bij de Hema in Amsterdam.



Ook Kendra verbaasde zich over de vroege verkoop van de chocolade paaseitjes. ,,Hema is er weer lekker vroeg bij... De oliebollen zijn net achter de kiezen en nu alweer paaseitjes in de winkel", schrijft ze. Pieter Kos spotte al eitjes in Den Haag: ,,Kom mensen, er is vast iemand met een mening over paaseitjes bij de Hema op 2 januari. Toch?"