Eerste officiële zomerse dag geconstateerd in De Bilt, morgen code geel voor onweer

Serie zomerse dagen op komst: lokaal zelfs 30 graden mogelijk

De zomer zet door. Volgende week stijgt de temperatuur in het zuiden dagelijks naar 25 graden of meer. Ook in de rest van het land wordt het ruim boven de 20 graden. ,,Zonovergoten wordt het niet, want er zijn ook wolkenvelden en zo nu en dan is een stevige (zomerse) onweersbui mogelijk”, moet weerman Rico Schröder van Weeronline de pret meteen drukken.

12 mei