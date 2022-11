Eerste officiële vorst van het najaar, na weekend weer warmer en grijs: ‘Echt herfst’

De eerste officiële vorst van het najaar is vandaag gemeten. In De Bilt werd het even na 10:00 uur -0,1 graden. Dat is later dan gebruikelijk: gemiddeld komt de temperatuur op het meetstation op 3 november voor het eerst onder nul. Zondag is er lokaal een kleine kans op enkele vlokken sneeuw, daarna is het winterse weer voorbij.

Vorig jaar vroor het ook al uitzonderlijk laat: toen kwam de eerste officiële vorst in De Bilt op 22 november. En het jaar ervoor zakte de temperatuur er niet eerder dan 29 november onder nul. Sinds 1901 is het vier keer voorgekomen dat het pas in december vroor op het hoofdstation: 1970, 1984, 2000 en 2006.

De officiële vorst wordt altijd gemeten op De Bilt, maar lokaal vriest het meestal eerder in het jaar al. Van lokale vorst is sprake als de temperatuur ergens in Nederland tot beneden het vriespunt is gedaald op 1,5 meter hoogte. Gemiddeld komt de eerste lokale vorst op 23 oktober. Dit jaar was dat pas afgelopen maandag het geval, in het Limburgse Ell. Na die koude nacht liep het kwik snel op, zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza: ,,Overdag werd het daar 18 graden toen. Dat is een heel groot verschil, van bijna 20 graden.”

Heeft de late vorst van dit jaar en de twee voorgaande jaren te maken met klimaatverandering? ,,Die eerste vorstdag is altijd vrij willekeurig", legt Van Bernebeek uit. ,,Het ligt er ook aan in wat voor een stroming je je bevindt. Er is nu een oostenwind, die voert koude lucht aan uit het noordwesten van Rusland.” Er zijn dus heel veel factoren die een rol spelen. Maar: door klimaatverandering zal het ‘gemiddeld wel wat later worden’ eer het kwik na de zomer voor het eerst onder nul duikt.

Natte sneeuw, daarna herfstweer

Gisteravond zag het er nog naar uit dat er zondag lokaal wat sneeuw valt, maar of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is in toenemende mate onzeker. Van Bernebeek: ,,De kans zal niet groter geworden, eerder kleiner. De omstandigheden zijn minder gunstig voor sneeuw.”

Dat komt door een lagedrukgebied dat noordelijker komt te liggen dan verwacht, wat zorgt voor zachte lucht hoger in het land. ,,De lucht die wordt aangevoerd bij een neerslagzone is net wat warmer, dus het meeste zal als regen vallen. Misschien krijgt een strookje van Friesland en Drenthe nog wat natte sneeuw.”

Na het weekend is het winterse weer waarschijnlijk weer voorbij: het wordt dan warmer en wisselvallig. Maandag loopt de temperatuur naar verwachting op tot circa 8 graden, dinsdag tot 10; 's nachts blijft het boven nul met circa 3 graden. Mogelijk is het aan het eind van de week nog iets warmer. Het zachtere weer gaat gepaard met regen en grijze luchten. ,,Echt herfst”, zegt Van Bernebeek.

