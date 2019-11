Eerste megazeewierboerderij van Nederland voor de kust van Goeree-Overflakkee

Voor de kust van Goeree-Overflakkee komt de eerste megazeewierboerderij van Nederland. Producten uit deze zeeplant komen nu nog voornamelijk uit Azië, maar het plantaardig wondermiddel is bezig met een opmars in Nederland. Zeewier kan worden gebruikt voor producten als thee, kruiden, pasta, vleesvervangers, veevoer én medicijnen. Het kan ook worden gebruikt om biobrandstoffen te winnen.

Het telen van het zeewier wordt gedaan door het bedrijf Seaweed Harvest Nordsea, dat hier al ervaring mee heeft opgedaan in Zeeland. De boerderij, op 2 kilometer voor de kust van Goeree-Overflakkee, moet uiteindelijk over een jaar of vijf 4000 hectare (één hectare is ongeveer even groot als 1,5 voetbalveld) tellen. Ter vergelijking: de grootste boer op dit eiland heeft 600 hectare grond. De potentie is vele malen groter. De rest van de Noordzee lonkt en die is duizenden vierkante kilometers groot.

Innovatieve technieken

De verwachting is dat er medio volgend jaar al kan worden begonnen met het telen van het zeewier. Omdat arbeidskracht in Nederland duur is, moet het telen en de verwerking zoveel mogelijk mechanisch gebeuren, vertelt Mark Soetman, een van de initiatiefnemers. ,,Wij Nederlanders zijn goed in alles wat met water te maken heeft. Door innovatieve technieken kan het telen uiteindelijk veel efficiënter”, zegt hij met overtuiging.

Volgens Soetman is de zeeplant een belangrijk onderdeel van dé toekomst voor de voedselindustrie. In landen als China en Japan wordt zeewier al een eeuwigheid op grootschalige wijze geteeld. In Nederland lopen we op dat punt nog ver achter.

Alg met potentie

Hier en daar gebeurt het op kleine schaal, zoals in de Oosterschelde en bij Texel. En in Scheveningen heeft de Stichting Noordzeeboerderij al langer een zeewierboerderij, vooral voor experimenten met de teelt van deze meercellige alg.

Het kabinet ziet die potentie óók – het wordt immers steeds moeilijker om alle monden te voeden met op land geteelde gewassen en op zee is nog veel ruimte beschikbaar. Daarom heeft de landelijke politiek miljoenen uitgetrokken voor onderzoek naar zeewier. Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat dit een vertrouwd ingrediënt in het dieet van mens en dier wordt. Het kan zorgen voor een vermindering van de methaanuitstoot van vee.

Volledig scherm De Noordzee is erg geschikt voor grootschalige zeewierteelt, denken ondernemers. © ANP

Tussen de windmolens

Toch leveren de ambitieuze plannen hier en daar gefronste wenkbrauwen op. Op de Noordzee is het namelijk al erg druk met schepen. Het aantal gebieden waar vissers mogen vissen, is beperkt. Die zijn daarom niet erg enthousiast over een nog verdere beperking van hun visgebied.

Soetman wijst erop dat het kabinet plannen heeft voor grote windmolenparken voor de kust van Nederland, die dadelijk een kwart van het Nederlandse deel van de Noordzee in beslag nemen. De zeewierboerderijen kunnen daar prima tussen, denkt hij.

Vissers aan boord krijgen

Quote Onder het wier kun je ook mosselen of oesters kweken De ondernemer hoopt de vissers in Stellendam daarom alsnog achter het project te krijgen. Ze zouden er op termijn zelfs aan kunnen verdienen, vertelt hij. ,,Hun kennis en kunde van de zee kan van enorme meerwaarde voor ons zijn. En onder het wier kun je ook mosselen of oesters kweken. We willen ze er daarom graag bij betrekken.”

Zeewier is in Nederland nog niet zo heel lang bekend als ingrediënt voor voedsel. Zelf kwam de ondernemer acht jaar geleden pas voor het eerst in contact met zeewier tijdens een bezoek aan de proefboerderij van de Wageningen University & Research in de Oosterschelde, waar onderzoek werd gedaan naar de teelt. ,,Toen ik vier jaar later keek hoe het ermee stond, bleken we niet veel te zijn opgeschoten. Er werd toen vooral gekeken naar zeewier als direct voedsel, bijvoorbeeld voor salades.’’

Reden voor hem om samen met verschillende bedrijven dit project op de Noordzee te beginnen. Met zeewier, dat boordevol eiwitten zit, kan je namelijk meer. ,,Het zit bijna in alles’’, legt hij uit. Dat varieert van tandpasta tot mayonaise. Maar je kan er ook biologisch afbreekbaar plastic van maken en vezels voor kledingproductie. Ook wordt zeewier ingezet voor medicijnen om de ziekte van Alzheimer te vertragen en tegen diabetes 2.

Restjes worden biogas

En als je alle nuttige spullen eruit haalt, kan de rest van het zeewier worden gebruikt om biogas te winnen. Energiecoöperatie Deltawind, dat zich vooral bezighoudt met duurzame energie, is dan ook enthousiast. De coöperatie, die de windmolens op Goeree-Overflakkee exploiteert, gaat samen met de andere partijen de demofabriek bouwen bij Stellendam, waar het zeewier dadelijk wordt verwerkt. Alle vergunningen zijn inmiddels verstrekt door Rijkswaterstaat en de gemeente.

Volledig scherm Zeewier wordt nu veel gebruikt als sla. © Dirk Jan Gjeltema

Volgens directeur Monique Sweep van Deltawind zal op deze ‘tijdelijke’ fabriek (waar maximaal 1000 kilo per dag zal worden verwerkt) eerst worden gekeken welke voedingsstoffen er uit het zeewier gehaald kunnen worden. Dan is er nog geen biogas uit gewonnen. ,,Als het allemaal goed gaat, bouwen we later een grote fabriek waar restanten van het gebruikte zeewier worden verwerkt tot biogas’’, legt ze uit.

Klimaattechnisch gezien levert grootschalige zeewierteelt veel voordelen op. Zeewier heeft namelijk een filterende werking. Je kan er zware metalen en andere giftige stoffen mee uit het water halen. Daarnaast neemt zeewier koolstofdioxide (CO2) op en heeft het een positief effect op de lokale biodiversiteit en de visstand.

Absoluut de toekomst

Voor de teelt op zee krijgen de initiatiefnemers subsidie van Europa. De verwerking in de demofabriek gebeurt wel met eigen middelen. Er wordt gewerkt met maximaal vijf soorten zeewier. ,,We gaan dit twee tot drie jaar doen. In die tijd proberen we antwoord te vinden op de vragen die we nog hebben. Er zitten namelijk overal nog uitdagingen in.’’

Zo willen de initiatiefnemers bijvoorbeeld uitzoeken hoe zo efficiënt mogelijk kan worden geteeld. Ook zijn de ondernemers nog op zoek naar de ideale zomerteelt. ,,We weten nog zo veel dingen niet. Het heeft absoluut de toekomst, maar het duurt nog zeker vijf jaar voordat we zwarte cijfers schrijven’’, verwacht hij.