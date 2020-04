Eerste lokale zomerse dag van 2020 is een feit, morgen ook nog warm

Ondanks het lekkere weer blijft het devies: blijf thuis! Premier Rutte en minister Hugo de Jonge haalden het gisteren al aan: één paasweekend de teugels laten vieren kan zorgen voor een nieuwe piek coronabesmettingen , met alle gevolgen van dien. De hoge temperatuur van vandaag is wel aan de vroege kant. De vroegste datum met een maximumtemperatuur van tenminste 25 graden was tot nu toe 29 maart 1968, toen het in Volkel 25,4 graden werd. Daarna volgen 2 april 2011 en 3 april 1926. Dat record is vandaag volgens Weerplaza verbroken.

Zonnebrand en hooikoorts

Wie in de zon gaat zitten, doet er wel verstandig aan zich goed in te smeren. De zonkracht is namelijk hoog! In het zuiden geldt zelfs een zonkracht van 5, omdat er ook weinig stofdeeltjes in de lucht zitten. Een zonkracht van 5 houdt in dat je gemakkelijk verbrandt. De huid kleurt rood in 15 tot 25 minuten. In de rest van Nederland is er een zonkracht van 4, ook daarvoor geldt dat verbranden zo gebeurd is (binnen 25 tot 35 minuten).