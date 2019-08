Eerste hulp van ziekenhuis in Amsterdam urenlang dicht vanwege explosiegevaar

De ambulance had waarschijnlijk een volle benzinetank. Rond 7.00 uur was het vuur geblust, maar er bleef een rokerige lucht hangen. Ook de huisartsenpost bleef daarom gesloten, in afwachting van metingen en het reinigen van de luchtkanalen.De SEH kon pas weer open als de lucht gezuiverd was. ,,Het luchtbehandelingssysteem is vervuild en kan de lucht op de SEH niet meer goed zuiveren”, zo liet het ziekenhuis eerder vandaag via sociale media weten.