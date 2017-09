Eerste herfststorm komt eraan: forse files en rondvliegende takken

Nederland kan zich schrap zetten voor de eerste herfststorm. Wees voorzichtig als je morgen met auto of fiets de weg opgaat. Vertrek ook op tijd, want er kunnen forse files ontstaan, waarschuwen Weerplaza en de Verkeersinformatie Dienst.

Het gaat flink spoken in ons land. Vooral het verkeer krijgt last van de herfststorm, waarbij windkracht 10 mogelijk is. ,,We houden rekening met zware tot zeer zware windstoten van wel 100 kilometer per uur en regen. Voorzichtig rijden dus. Vooral als je harde wind van opzij krijgt, kan het gevaarlijk zijn. Ga dus op tijd weg van huis als je morgen vroeg moet werken'', zegt Diana Woei van Weerplaza.

De Verkeersinformatie Dienst waarschuwt ook voor files door gekantelde vrachtwagens. ,,Vrachtwagens kunnen door de harde wind scharen. Dan wordt de aanhanger in een hoek gedraaid en kan de vrachtwagen geen kant meer op'', zegt woordvoerder Patrick Potgraven. ,,Dit komt vooral voor wanneer vrachtwagens zonder lading rijden. Je kunt scharen voorkomen door de huif van de aanhanger te halen, dan wordt minder wind gevangen.''

Aangepaste dienstregeling

Door de harde wind kunnen takken afbreken. Woei: ,,Parkeer je auto dus niet onder een boom.'' Mogelijk zullen meer mensen hun auto laten staan en met de trein naar werk of school gaan. De NS laat weten de weersvoorspellingen nauwlettend te volgen. ,,Aan het einde van de middag wordt besloten of we een aangepaste dienstregeling rijden. We zijn op dit moment nog aan het inventariseren waar de storm het hardst zal toeslaan en welke lijnen dan worden getroffen'', zegt NS-voorlichter Gerjan Vasse.

Weerbeeld

De eerste herfststorm begint morgenochtend vroeg langs de westkust. De uren daarvoor heeft het in het hele land al enige tijd geregend, waarna tegen de ochtend de wind langs de kust aanzwelt tot zuidwesterstorm. In de loop van de ochtend breidt de storm zich uit naar de noordwestkust en het Waddengebied. Volgens Weerplaza zal het donderdag ook nog onrustig zijn.