Eerste Feyenoordsupporters geweigerd bij stadion in Napels

Zeker tien Nederlandse toeristen zijn uit de rij gehaald en meegenomen naar het politiebureau. Het lijkt erop dat, zoals de Italiaanse politie al had aangekondigd, alle supporters hun identiteitsbewijs moeten laten zien.



Feyenoordfans worden geweerd uit het stadion omdat zij in combinatie met de Napoli-aanhang een te grote bedreiging zouden vormen voor de openbare orde en veiligheid. Feyenoord staat er na de rellen in Rome slecht op.



Wat de gevolgen zijn voor de drie Feyenoordsupporters die uit de rij zijn gehaald, is nog onduidelijk, maar zeker is dat zij niet bij de wedstrijd zullen zijn.



Bij het hotel zwaaiden Feyenoordfans de spelersbus uit. Het is waarschijnlijk alles wat zij van hun helden zullen zien. De reis ten spijt: de wedstrijd moeten zij noodgedwongen op televisie kijken.