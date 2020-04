Eerste cao voor onlinesuper Picnic: 6 procent loon erbij

Onlinesuper Picnic, dat zich in de aankondiging van de cao liever e-commercebedrijf noemt, heeft naar eigen zeggen alle vakbonden uitgenodigd voor gesprekken over een arbeidsovereenkomst. De Unie, een relatief kleine vakbond, ging daar op in. Het resultaat is volgens Picnic de eerste cao voor een webwinkel. Picnicwerknemers mogen de komende dagen stemmen over het akkoord.