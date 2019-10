Eerste boeren onderweg naar Den Haag voor protesten

In Harlingen verzamelden tientallen trekkers zich om vervolgens rond 18.30 uur gezamenlijk over de Afsluitdijk richting Den Haag te rijden. Onder de ‘vroege boeren’ zijn ook boeren vanaf Terschelling. Ze namen de laatste boot om vanavond nog aan wal te komen. De eerstvolgende boot vaart pas morgenochtend weer en dan zijn ze niet op tijd in Den Haag, zo meldt de Leeuwarder Courant.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de snelwegen rond Utrecht morgenochtend zoveel mogelijk te mijden in verband met het boerenprotest. De verwachting is dat op de wegen rond Utrecht veel overlast zal zijn door tractoren die richting De Bilt rijden, waar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gevestigd. De boze boeren beginnen hun protestdag in Bilthoven om hun scepsis over stikstofcijfers van het RIVM te laten horen. Daarna trekken ze naar de Haagse binnenstad.

Flinke vertraging

Vanaf het einde van de ochtend kunnen weggebruikers daardoor ook flinke vertraging ondervinden op de wegen van Utrecht richting Den Haag. Naar verwachting gaan er morgen honderden, mogelijk duizenden, trekkers de weg op.

Weggebruikers krijgen het advies goed voorbereid op weg te gaan en de verkeersinformatie vooraf te checken. ,,Vanuit veiligheidsoogpunt vraagt Rijkswaterstaat weggebruikers alert te zijn op het grote snelheidsverschil tussen de verschillende voertuigen en de rijstijl daarop aan te passen”.

Afzetten wegen

Volgens minister Ferd Grapperhaus zijn de autoriteiten goed voorbereid op de nieuwe protestactie van morgen. ,,Er is heel goed gecoördineerd overleg met de lokale driehoek in Den Haag en op andere plaatsen in het land. Men is goed voorbereid.’’

Zelfs Defensie is ingeschakeld om de gemeente te helpen met het afzetten van de wegen. ,,De politie beschikt zelf niet over dit zware materieel en daarom is contact gezocht met Defensie. Zij beschikken namelijk over de zware verplaatsbare vrachtwagens die nodig zijn als flexibele robuuste wegafzetting’’, aldus een verklaring van de politie. Defensie heeft het verzoek ingewilligd en plaatst ‘op cruciale punten zware verplaatsbare voertuigen’.

Mysterieus

Farmers Defence Force heeft nog geen idee over de aantallen demonstranten die morgen in Den Haag en De Bilt staan. ,,Het is afwachten. En wij vinden het ook niet erg als het vooraf wat mysterieus blijft. De vorige keer waren er veel meer boeren dan we hadden verwacht. Het zou mooi zijn als dat deze keer ook zo is’’, aldus woordvoerder Micha Bouwer.

Ook LTO Noord kan niet inschatten hoeveel deelnemers er zijn. ,,Het is in principe niet onze actie. Die vond gisteren plaats bij de provinciehuizen. We zullen morgen zien in hoeverre de demonstratie leeft. We weten dat er enkele bussen en veel trekkers naar Den Haag afreizen, maar hoeveel precies, daar hebben we geen weet van.’’

De voorbereidingen in Den Haag zijn al in volle gang: