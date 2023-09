Eerste beelden van derde mega-Albert Heijn in Nijmegen: met verse sushi en pad thai, wél nog 140 man personeel a.u.b.

Explosie in flat Hengelo: Tomas blust brandende bewoner en redt diens leven

Bij een gasexplosie en een uitslaande brand in een flatgebouw in Hengelo zijn woensdagnacht drie gewonden gevallen, van wie er twee naar een ziekenhuis zijn gebracht. Een van hen heeft mogelijk zijn leven te danken aan Tomas Rikkerink, die hem bluste toen hij in brand stond.