Eerst nog wat wolkenvelden, maar later in de week stralend lenteweer

Na de zonovergoten dagen van afgelopen week is het vandaag en morgen even wennen met de bewolking in Nederland. Maar het zonnige lenteweer keert in de loop van de week terug, met vooral op woensdag aangename temperaturen, meldt Weerplaza.

Voor het zover is, hebben we nog wel te maken met wolkenvelden die van tijd tot tijd overtrekken en waaruit lichte regen kan vallen, zegt meteoroloog Raymond Klaassen. ,,Die regen valt nu met name in het noordoosten van het land en in de buurt van de Duitse grens, maar vanmiddag breekt de zon weer door, het laatst in het noordoosten.’’

Lees ook Play Pas gewassen auto's en gelapte ramen krijgen te maken met Saharazand

Morgen begint de dag volgens hem opnieuw met bewolking en kans op een bui in het zuiden en noorden van het land. ,,In de middag krijgen we vanuit het westen weer zon. Die is in deze tijd van het jaar al krachtig met daardoor vrij aangename temperaturen’’, zegt de meteoroloog.

Woensdag belooft de warmste dag van de week te worden. Voor Brabant, Limburg en de Achterhoek voorspelt Klaassen temperaturen van 17 tot 19 graden, maar of die gehaald worden, hangt af van de concentratie Saharastof in de atmosfeer. Het Saharazand zorgt ervoor dat de zon deels wordt getemperd en dat kan de temperaturen omlaag brengen.

,,We verwachten de piek van dat stof op woensdag en donderdag, maar de stofconcentratie blijft afwachten. Dat de temperatuur in het zuidoosten ergens de 20 graden aantikt, is nog steeds niet uitgesloten.’’ Op 22 februari vorig jaar hadden we volgens Klaassen eveneens te maken met Saharastof in de atmosfeer. ,,Dat veroorzaakte toen een grauwe lucht die de zon temperde. Daar houden we woensdag opnieuw rekening mee.’’

Storing

Donderdag wordt naar verwachting een overgangsdag, zegt de weerman. De luchtstroming draait dan van zuid, via west en noord naar oost. Dit levert overdag vanuit het westen tijdelijk wolkenvelden op, veroorzaakt door een overtrekkende storing. ,,Het lijkt er nu op dat dit front niet heel actief zal zijn, maar toch houden we rekening met wat neerslag. Dan komt ook Saharastof naar beneden. Dat kan bij lichte regen leiden tot vieze auto’s en tuinmeubelen.’’

Vanaf vrijdag keert het zonnige lenteweer terug. Klaassen: ,,De stroming wordt oostelijk met veel zon en mooie temperaturen van zo’n 13 tot 15 graden. De nachten worden dan weer koud met kans op nachtvorst. Het weekend blijft eveneens zonnig.’’ De weerman verwacht begin volgende week hetzelfde weer. ,,Zoals het er nu uitziet, blijven we in ieder geval tot en met dinsdag onder invloed van die oostelijke stroming.’’

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: