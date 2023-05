Eerst getreiterd, daarna hun huis in de fik: hoe Marco en Vanessa de dood in werden gejaagd

OPROEP Is het jou wél gelukt om de auto te laten staan en naar werk te fietsen?

Het kabinet komt vandaag met een nieuwe campagne om werknemers uit de auto en óp de fiets krijgen want: beter voor het milieu én beter voor de gezondheid. Goed plan maar... gaat het lukken? Voor een verhaal zijn we op zoek naar mensen die het deden: de auto laten staan en één of meerdere keren per week op het rijwiel naar werk trappen.