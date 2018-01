Eerlijke vinder geeft 90 euro uit oude verkochte kassa terug

Eigenaar Louis had er geen erg in dat er nog voor 90 euro aan contanten in de lade zat. ,,Wij hadden er helemaal niet op gelet.’’



Aziz nodigde Louis uit om zaterdag naar de Afrikaandermarkt te komen om het geld op te halen. Die stapte in de auto om een bos bloemen te brengen. ,,Op de markt zelf was het nog een hele zoektocht’’, vertelt Butler. ,,Op de markt vroeg Louis: waar werkt Aziz? Dat was dus ergens helemaal achteraan bij de verse vis.’’



Al gaat het niet om honderden euro’s. Toch is de Dordtse winkelier erg te spreken over de sympathieke actie. ,,Dat is toch lief, dit maak je niet vaak mee dezer dagen. Karma!’’