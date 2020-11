Een week lang rellen: ‘Sommigen zien afsteken van vuurwerk als een grondrecht’

VIDEO OV uitgekleed: 10 procent dienstrege­ling bus en trein verdwijnt

27 november Reizigers gaan de crisis in het openbaar vervoer komend jaar flink voelen. Bus- en treinvervoerders krimpen hun dienstregeling tot 10 procent in om grote verliezen als gevolg van de coronacrisis te voorkomen. Veel lijnen gaan in frequentie terug, nachtbussen worden deels opgeheven.