‘Een vrouw als burgemeester: dat was wat!’

Als Femke Halsema vanavond de eed of belofte aflegt in Amsterdam is ze pas de vierde vrouwelijke burgemeester in een van de vier grote steden. Een vroege voorganger en collega over de eeuwige man-vrouwdiscussie: ‘Vrouwen stappen op me af: fijn hé, dat wìj nu burgemeester zijn’.