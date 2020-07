Een vriendin reed, zij kreeg de boete. Moet ik daar dan aan meebetalen?

Live Politie stopt illegale demonstra­tie tegen coronamaat­re­ge­len in park in Utrecht, 15 demonstran­ten aangehou­den

18:37 De politie heeft zaterdagmiddag in park Oog in Al in Utrecht een einde gemaakt aan de illegale demonstratie tegen de coronamaatregelen. De groep van ongeveer 200 demonstranten heeft het park verlaten. De politie hield 15 mensen die weigerden naar huis toe te gaan aan.