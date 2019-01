Een vluchteling niet zomaar laten sterven maakt Europa superieur

Ruim 56.000 kilo verboden vuurwerk ingenomen

2 januari De politie heeft vorig jaar in totaal 56.525 kilo verboden vuurwerk in beslag genomen. Dat is meer dan in 2017, toen in totaal 40.382 kilo werd onderschept, zo is op te maken uit de Vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM).